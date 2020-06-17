По состоянию на 12 июня тест на коронавирус в Армении сдали 55 тыс 849 человек

По состоянию на 12 июня число граждан, прошедших тест на коронавирус в Республике Армения, составляет 55 тыс 849 человек. Как сообщил Арменпресс, министр здравоохранения РА Арсен Торосян заявил об этом во время правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Гургена Багдасаряна.

«По состоянию на пятницу протестировано 55 тыс 849 человек. В целом, было проведено больше тестов, так как есть граждане, которые прошли тестирование несколько раз, но разница в этих показателях с точки зрения оценки состояния эпидемии ничего не меняет», - сказал Торосян.

Отвечая на замечание, что в Армении проводится меньше тестов, чем в Украине или Южной Корее, министр отметил, что по показателю количества тестов на 1000 человек в Армении ежедневно проводится больше тестов, чем в этих двух странах.