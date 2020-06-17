Минобороны Арцаха опровергает азербайджанскую дезинформацию об обстреле села

Министерство обороны Республики Арцах опровергло распространенную азербайджанским сайтом ordu.az информацию о том, что армянские силы якобы открыли прицельный огонь из 60-мм миномета в направлении села Гапанлы Тертерского района по перевозящему зерно грузовику. Как сообщает Арменпресс, в заявлении министерства обороны Арцаха говорится:

«Опубликованная 17-го июня на азербайджанском сайта ordu.az информация о том, что армянские силы якобы открыли прицельный огонь из 60-мм миномета в направлении села Гапанлы Тертерского района по перевозящему зерно грузовику, не соответствуют действительности.

Министерство обороны Республики Арцах заявляет, что передовые армейские подразделения строго соблюдают режим прекращения огня, а также призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от шагов по искусственной дестабилизации ситуации, в противном случае вся ответственность за последствия понесет азербайджанская сторона».