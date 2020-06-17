Армения не сотрудничает с одним партнером за счет отношений с другим партнером: глава МИД

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян подтвердил, что Республика Армения не сотрудничает с одним партнером за счет отношений с другим партнером. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян сказал об этом во время правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Ани Самсонян о присоединении Армении к Международному альянсу за свободу вероисповедания.

Комментируя замечание депутата о том, что один из членов альянса - Соединенные Штаты Америки, делает антикитайские заявления, Мнацаканян отметил, что платформа не предусматривает принятия совместных практических решений.

«Альянс не предусматривает принятия совместных практических решений, механизма голосования. Каждое государство-член руководствуется своими программами и предложениями. Армения уже привела много примеров того, что, сотрудничая с одним партнером, она делает это не за счет другого партнера. Исключено, чтобы мы вовлекались к какую-либо операцию, которая нанесла бы ущерб нашему сотрудничеству с другим нашим партнером. Это важный принцип, которому мы строго следуем», - сказал Мнацаканян.

Министр иностранных дел отметил, что вопрос религиозных свобод остается ключевым в повестке дня внешней политики Армении.

«Эта инициатива дает возможность сотрудничать с нашими дружественными странами в продвижении программ, которые улучшат положение религиозных меньшинств», - сказал министр.

13 июня 2020 года Армения присоединилась к объединяющему 29 стран Международному альянсу за свободу вероисповедания, созданному в феврале 2012 года.