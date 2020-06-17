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Азиатские индексы выросли - 17-06-20

Азиатские индексы выросли - 17-06-20

ТОКИО, 17 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.56% и составил 22455.76 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.40% и составил 1587.09 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.14% и составил 2935.87 пункта, а HANG SENG вырос на 0.56% и составил 24481.41 пункта.


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