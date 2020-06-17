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Около 12 тыс человек оказались в вынужденном простое в результате ЧП: вице-премьер

Около 12 тыс человек оказались в вынужденном простое в результате ЧП: вице-премьер

По предварительным данным, во время объявленного в Республике Армения чрезвычайного положения около 12 тыс человек оказались в вынужденном простое. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян 17 июня в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Карена Симоняна.

«Цифры вынужденного простоя беспокоят. В настоящее время, по предварительным оценкам, около 12 тыс человек оказались в вынужденном простое, но, поскольку  эпицентричная часть апреля не подытожена, мы считаем, что еще слишком рано давать полноценные оценки. Точнее мы можем сказать через два месяца, после подведения итогов», - сказал вице-премьер.

Григорян отметил, что для правительства было важно понять, сколько людей сохранили свои рабочие места во время чрезвычайного положения, но не получали зарплат.


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