Около 12 тыс человек оказались в вынужденном простое в результате ЧП: вице-премьер

По предварительным данным, во время объявленного в Республике Армения чрезвычайного положения около 12 тыс человек оказались в вынужденном простое. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян 17 июня в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Карена Симоняна.

«Цифры вынужденного простоя беспокоят. В настоящее время, по предварительным оценкам, около 12 тыс человек оказались в вынужденном простое, но, поскольку эпицентричная часть апреля не подытожена, мы считаем, что еще слишком рано давать полноценные оценки. Точнее мы можем сказать через два месяца, после подведения итогов», - сказал вице-премьер.

Григорян отметил, что для правительства было важно понять, сколько людей сохранили свои рабочие места во время чрезвычайного положения, но не получали зарплат.