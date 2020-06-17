Состояние перевезенного на вертолете из Гориса в Ереван 5-летнего ребенка тяжелое

Из Гориса в ереванский медицинский центр Святой Богоматери («Сурб Аствацамайр») 17 июня санитарным вертолетом доставлен 5-летний ребенок, который выпал со второго этажа. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь медицинского центра Геворг Дердзян.

«Сначала ребенка доставили в Горисский медицинский центр, где была оказана первая помощь, здесь ему сделали операцию, после чего доставили в столицу. У него множественные травмы. Состояние ребенка оценивается как тяжелое», - написал Дердзян.

Пресс-секретарь отметил, что ребенок находится в реанимационном отделении под наблюдением врачей.