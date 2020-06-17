Пашинян призвал Алиева проявить конструктивный подход и согласиться с его формулой 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще раз призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева согласиться с его формулой, согласно которой урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть приемлемым для народов Арцаха, Армении и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом во правительственного часа в Национальном Собрании в ответ на вопрос депутата фракции «Мой шаг» Татевик Айрапетян.

«Мой призыв руководителю Азербайджана остается неизменным: наконец проявить конструктивный подход и публично согласился с предложенной мною формулой, согласно которой урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть приемлемым для народа Арцаха, Армении и Азербайджана», - сказал Пашинян.

Коснувшись воинственной риторики Азербайджана, премьер-министр отметил, что армянский народ не имеет привычки воспринимать нагорно-карабахский конфликт сквозь призму страхов.

«Содержание, которое лежит в основе региональной политики правительства, зиждется на содержании мира, а политика Азербайджана уже много лет основана на логике воинственных заявлений. Основная цель этих воинственных заявлений - заставить народ Арцаха, Армении воспринимали весь процесс урегулирования карабахской проблемы сквозь призму страхов. Только в этом случае политика, основанная на этих воинственных заявлениях, может быть условно эффективной, но армянский народ не имеют привычки воспринимать вопросы, особенно нагорно-карабахский конфликт, сквозь призму страхов», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян добавил, что невозможно навязать Армении содержание переговоров посредством угроз.