COVID-19: в Китае наблюдается увеличение числа новых случаев заражения: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 8 млн 289 000 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 446 000. Излечились 4 млн 344 000 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 2 млн 208 787 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 119 145. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 928 834. Число смертей составляет 45 456. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 553 301, число летальных исходов – 7 843.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 355 060. Скончались 11 922 больных.

В Великобритани число инфицированных - 298 136 случаев заражения, умерших – 41 969. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США. В Испании число подтвержденных случаев – 291 408. Число смертности в Испании составило 27 136.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 237 500 человек, смертность – 34 405.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 237 156, смертей – 7 056.

В Иране общее число подтвержденных случаев составляет 195 051. Общее число летальных исходов составляет 9 185.

В Германии – 188 523 подтвержденных случая, число летальных исходов – 8 910.

Далее следует Турция. Число подтвержденных случаев в Турции – 181 298, скончались 4 842.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 19 месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 44, достигнув 83 265, вылечились 78 379 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 888, с начала заражения здесь скончались 14 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 136 315 подтвержденных случаев. В Катаре 83 174 подтвержденных случая, смертность - 82. Число заразившихся в Египте достигло 47 856, здесь зарегистрировано 1 766 случаев смерти.

В ОАЭ - 42 982 случая, здесь скончались 293 человек. Число инфицированных в Кувейте достигло 36 958 человек, погибших – 306. Число инфицированных в Ираке – 22 700, смертность - 712. В Ливане зарегистрировано 1 473 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 32. Число заразившихся в Сирии достигло 177. Скончались 6 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.