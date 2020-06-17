Посол Мкртчян встретился с министром здравоохранения Литвы

Посол Республики Армения в Литве Тигран Мкртчян 17 июня встретился с министром здравоохранения Литвы Аурелиусом Веригой. Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Армении в Литве, Латвии и Эстонии.

В ходе встречи посол Мкртчян выразил благодарность правительству Литвы в связи с решением отправить в Армению медперсонал и крайне необходимые медицинские принадлежности, отметив, что эта помощь внесет свой вклад в процесс смягчения и стабилизации последствий эпидемии.

Министр Верига представил послу Мкртчяну ход подготовительных работ миссии и отметил, что Литва и после преодоления эпидемии готова будет продолжить установившееся тесное сотрудничество с Арменией в области медицины и делиться своим лучшим опытом.