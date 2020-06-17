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После революции бюджетные ассигнования социальной сферы увеличились на 75,4 млрд драмов

После революции бюджетные ассигнования социальной сферы увеличились на 75,4 млрд драмов

Под председательством Никола Пашиняна продолжаются слушания отчетов деятельности органов государственного управления Республики Армения за 2019 год. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, представлен отчет о деятельности министерства труда и социальных вопросов.

Министр Заруи Батоян доложила, что в отчетный период минимальная месячная зарплата в Армении постоянно увеличивалась с учетом макроэкономических показателей страны. Согласно исследованию и на основе предложения министерства, минимальная зарплата с 2020 года была установлена в размере 68 тыс драмов. Разработаны проекты законов Республики Армения “О правах лиц с инвалидностью” и “Об оценке функциональности лиц”. Установлены требования к приютам для жертв семейного насилия и их персоналу, объему оказываемой государством жертвам семейного насилия финансовой помощи и механизмам.

Внесены изменения в закон “Об идентификации и поддержки лиц, подвергшихся трафикингу и эксплуатации”, в результате чего государство оказывает единовременную финансовую помощь детям, ставшим жертвами трафикинга, в размере 250 тыс драмов. В 2019 году в рамках указанной программы единовременную финансовую помощь была оказана 5 лицам.

Согласно решению премьер-министра, утвержден состав рабочей группы по реформированию системы усыновления детей-граждан Армении, а также проведению работ по сбору фактов, около 230 детей вернулись в свои биологические семьи из ликвидированных 3 школ-интернатов и 1 детского дома. 1130 семей детей получили консультативную и материальную поддержку для предотвращения передачи детей в детские дома. Предотвращена передача 28 новорожденных детей в учреждения по уходу.

В рамках повышения уровня жизни и улучшения социального положения граждан разработана новая концепция системы социальной помощи, внедрена программа пособия по условию, упрощены процедуры, а получателям семейных и социальных пособий предоставлена возможность сезонной работы. Разрабатывается законопроект о внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения “О государственных пособиях”, согласно которому будет  введено новое пособие для экономической стабилизации семьи в целях поэтапного преодоления бедности.

В целях смягчения негативных тенденций демографического развития, поощрения рождаемости и поддержки молодых семей и семей с маленькими детьми пересмотрен размер единовременного пособия на рождение ребенка: для первого и второго ребенка будет установлено 300 тыс драмов вместо прежних 50–150 тыс драмов. Пересмотрен размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до двух лет - 26 500 драмов вместо прежних 18 тыс драмов. Разработана “Государственная программа жилищной помощи для молодых семей и семей с маленькими детьми на 2020-2023 гг.”.

В 2019 году увеличился размер пособия примерно 89 тыс 300 граждан, размер военных и трудовых пенсий. Вследствие внесения изменений и дополнений в закон “О государственных пенсиях” введен новый термин - “минимальный размер пенсии”, и решением правительства эта сумма установлена на уровне крайней черты бедности.

По инициативе правительства 303 репрессированным лицам и их наследникам первой очереди прощены кредиты в размере около 1 млрд 300 млн драмов на льготных условиях. В 2019 году начался процесс выдачи сертификатов на покупку квартир 300 выпускникам детских домов, с этой целью выделено 1,9 млрд драмов. С 1 августа прошлого года ежемесячная премия ветеранам Великой Отечественной войны удвоилась, достигнув 100 тыс драмов.

Заработная плата работников организаций, предоставляющих услуги по уходу и реабилитации людям с психическими и умственными проблемами, увеличилась на 30%. На данный момент решение касается 152 человек. Благодаря эффективной оптимизации системы в 2020 году стало возможным увеличить заработную плату 930 сотрудникам круглосуточных учреждений по уходу за детьми и пожилыми людьми на 5-61%. При посредничестве Государственного агентства занятости трудоустроены 13 тыс 513 человек.

Было подчеркнуто, что после ненасильственной бархатной народной революции 2018 года бюджетные ассигнования в этой сфере резко увеличились на 75,4 млрд драмов или 18,1%.

За отчетный период утверждены Стратегия реализации гендерной политики на 2019–2023 годы и Программа мероприятий, а также Комплексный план по осуществлению права ребенка на жизнь в семье и на гармоничное развитие на 2019–2023 годы.

На стадии дополнения находятся Стратегия развития сферы труда и социальной защиты на 2020–2030 гг. и Стратегия занятости на 2019–2023 гг.

Премьер-министр Пашинян выразил в целом удовлетворение проделанной министерством в 2019 году работой и подчеркнул важность принятия в короткие сроки вышеупомянутых стратегий и включения представленных в них программ и мероприятий в государственный бюджет Республики Армения.

Премьер-министр подчеркнул необходимость модернизации деятельности Государственного агентства занятости и сотрудничества с министерством высокотехнологической промышленности и Комитетом государственных доходов для внедрения электронной платформы занятости. По словам премьер-министра, платформа должна содержать необходимую информацию как о вакансиях, так и об ищущих работу гражданах.

Никол Пашинян подчеркнул важность обеспечения качественного образования для детей из детских домов, что сделает их более конкурентоспособными в дальнейшей жизни. Премьер-министр также выразил удовлетворение результатами осуществленных министерством антикризисных мероприятий и поручил сделать работу ведомства более динамичной и интенсивной.


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