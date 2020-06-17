После революции бюджетные ассигнования социальной сферы увеличились на 75,4 млрд драмов

Под председательством Никола Пашиняна продолжаются слушания отчетов деятельности органов государственного управления Республики Армения за 2019 год. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, представлен отчет о деятельности министерства труда и социальных вопросов.

Министр Заруи Батоян доложила, что в отчетный период минимальная месячная зарплата в Армении постоянно увеличивалась с учетом макроэкономических показателей страны. Согласно исследованию и на основе предложения министерства, минимальная зарплата с 2020 года была установлена в размере 68 тыс драмов. Разработаны проекты законов Республики Армения “О правах лиц с инвалидностью” и “Об оценке функциональности лиц”. Установлены требования к приютам для жертв семейного насилия и их персоналу, объему оказываемой государством жертвам семейного насилия финансовой помощи и механизмам.

Внесены изменения в закон “Об идентификации и поддержки лиц, подвергшихся трафикингу и эксплуатации”, в результате чего государство оказывает единовременную финансовую помощь детям, ставшим жертвами трафикинга, в размере 250 тыс драмов. В 2019 году в рамках указанной программы единовременную финансовую помощь была оказана 5 лицам.

Согласно решению премьер-министра, утвержден состав рабочей группы по реформированию системы усыновления детей-граждан Армении, а также проведению работ по сбору фактов, около 230 детей вернулись в свои биологические семьи из ликвидированных 3 школ-интернатов и 1 детского дома. 1130 семей детей получили консультативную и материальную поддержку для предотвращения передачи детей в детские дома. Предотвращена передача 28 новорожденных детей в учреждения по уходу.

В рамках повышения уровня жизни и улучшения социального положения граждан разработана новая концепция системы социальной помощи, внедрена программа пособия по условию, упрощены процедуры, а получателям семейных и социальных пособий предоставлена возможность сезонной работы. Разрабатывается законопроект о внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения “О государственных пособиях”, согласно которому будет введено новое пособие для экономической стабилизации семьи в целях поэтапного преодоления бедности.

В целях смягчения негативных тенденций демографического развития, поощрения рождаемости и поддержки молодых семей и семей с маленькими детьми пересмотрен размер единовременного пособия на рождение ребенка: для первого и второго ребенка будет установлено 300 тыс драмов вместо прежних 50–150 тыс драмов. Пересмотрен размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до двух лет - 26 500 драмов вместо прежних 18 тыс драмов. Разработана “Государственная программа жилищной помощи для молодых семей и семей с маленькими детьми на 2020-2023 гг.”.

В 2019 году увеличился размер пособия примерно 89 тыс 300 граждан, размер военных и трудовых пенсий. Вследствие внесения изменений и дополнений в закон “О государственных пенсиях” введен новый термин - “минимальный размер пенсии”, и решением правительства эта сумма установлена на уровне крайней черты бедности.

По инициативе правительства 303 репрессированным лицам и их наследникам первой очереди прощены кредиты в размере около 1 млрд 300 млн драмов на льготных условиях. В 2019 году начался процесс выдачи сертификатов на покупку квартир 300 выпускникам детских домов, с этой целью выделено 1,9 млрд драмов. С 1 августа прошлого года ежемесячная премия ветеранам Великой Отечественной войны удвоилась, достигнув 100 тыс драмов.

Заработная плата работников организаций, предоставляющих услуги по уходу и реабилитации людям с психическими и умственными проблемами, увеличилась на 30%. На данный момент решение касается 152 человек. Благодаря эффективной оптимизации системы в 2020 году стало возможным увеличить заработную плату 930 сотрудникам круглосуточных учреждений по уходу за детьми и пожилыми людьми на 5-61%. При посредничестве Государственного агентства занятости трудоустроены 13 тыс 513 человек.

Было подчеркнуто, что после ненасильственной бархатной народной революции 2018 года бюджетные ассигнования в этой сфере резко увеличились на 75,4 млрд драмов или 18,1%.

За отчетный период утверждены Стратегия реализации гендерной политики на 2019–2023 годы и Программа мероприятий, а также Комплексный план по осуществлению права ребенка на жизнь в семье и на гармоничное развитие на 2019–2023 годы.

На стадии дополнения находятся Стратегия развития сферы труда и социальной защиты на 2020–2030 гг. и Стратегия занятости на 2019–2023 гг.

Премьер-министр Пашинян выразил в целом удовлетворение проделанной министерством в 2019 году работой и подчеркнул важность принятия в короткие сроки вышеупомянутых стратегий и включения представленных в них программ и мероприятий в государственный бюджет Республики Армения.

Премьер-министр подчеркнул необходимость модернизации деятельности Государственного агентства занятости и сотрудничества с министерством высокотехнологической промышленности и Комитетом государственных доходов для внедрения электронной платформы занятости. По словам премьер-министра, платформа должна содержать необходимую информацию как о вакансиях, так и об ищущих работу гражданах.

Никол Пашинян подчеркнул важность обеспечения качественного образования для детей из детских домов, что сделает их более конкурентоспособными в дальнейшей жизни. Премьер-министр также выразил удовлетворение результатами осуществленных министерством антикризисных мероприятий и поручил сделать работу ведомства более динамичной и интенсивной.