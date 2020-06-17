Оник Гаспарян побывал в частях Армии обороны

В рамках программы военного сотрудничества двух армянских республик с 16 по 17 июня с рабочим визитом в Республике Арцах был начальник Генерального штаба ВС Армении, генерал-лейтенант Оник Гаспарян. Он побывал и в частях Армии обороны. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

Оник Гаспарян вместе с министром обороны Республики Арцах, командующим АО, генерал-майором Джалал Арутюнян, был у президента Республики Арцах Араика Арутюняна, затем принял участие в рабочем совещании на тему поставок продовольствия АО. В ходе встреч были обсуждены различные темы повестки военного сотрудничества двух армянских государств, подчеркнуты рамки сотрудничества в области боевого обеспечения и необходимости расширения оборонного потенциала нашей общей Родины.

Генерал-лейтенант Оник Гаспарян присутствовал также на слушаниях с участием высшего командного состава армии, наблюдал за проводимыми в северо-восточном направлении работами для осмотра местности и инженерному оснащению передовой.

В ходе указанных мероприятий и рабочего визита в целом, и по направлениям, соответствующими военными должностными лицами были представлены доклады о соотношении сил в регионе, возможных развитиях оперативно-тактической ситуации, усовершенствовании механизмов сдерживания противника и других смежных вопросах.

В ходе рабочего визита также были уточнены текущие вопросы повестки военного сотрудничества и уточнены все те задачи, которые намечены на будущее.