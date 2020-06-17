Марукян представил условие присоединения к предложению ППА о создании комиссии НС по COVID-19

Парламентская фракция “Просвещенная Армения” присоединится к инициативе партии “Процветающая Армения” по созданию следственной комиссии НС по изучению обстоятельств организации работ по предотвращению COVID-19 и ликвидации его последствий с условием председательствования в этой комиссии. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян.

“Идея создания следственной комиссии была введена в обращение нами еще месяц назад. Мы поддержим идею создания комиссии, при условии, что председателем будет член партии “Процветающая Армения”, поскольку ее идея принадлежит нам, и в НС есть 3 следственные комиссии, 1 из которых возглавляет член фракции “Мой шаг”, а 2 - члены ППА”, - сказал Марукян.

Он также отметил, что если инициатива создания следственной комиссии будет выдвинута сейчас, то она, согласно регламенту НС, будет сформирована только в сентябре.

17 июня вице-спикер НС Ваге Энфиаджян заявил, что фракция “Процветающая Армения” желает создать следственную комиссию НС по изучению обстоятельств организации работ по предотвращению и ликвидации последствий COVID-19.

По состоянию на 11:00 17 июня в Армении подтверждено 18 033 случая коронавирусной болезни, 6 814 больных выздоровели. На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 10 818 пациентов. Всего было проведено 87 600 тестов. Выявлено 544 новых случаев заражения, 243 пациента выздоровели. В общей сложности в Армении по причине коронавируса зарегистрировано 302 летальных исхода. Зафиксировано еще 3 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 99.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Норайр Шогикян