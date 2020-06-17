17 июня президент Армен Саркисян подписал закон О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения, согласно которому плательщики налога на прибыль будут освобождены от обязательства по внесению авансовых платежей по налогу на прибыль за второй квартал 2020 года.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.