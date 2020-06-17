Месси продлит контракт с “Барселоной”

Аргентинский нападающий каталонской “Барселоны” Лионель Месси продлит контракт с клубом.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет издание “Mundo Deportivo”. Согласно изданию, Месси и клуб пришли к общему согласию. Контракт Месси, рассчитанный до 2023 года, будет продолжен в формате 1+1. В конце контракта, 10 июня каждого года, Месси сможет покинуть каталонский клуб.

Лионель Месси в течение всей своей профессиональной карьеры выступал в “Барселоне”. В составе каталонского клуба он 10 раз становился чемпионом Испании, 6 раз обладателем Кубка страны, 8 раз обладателем Суперкубка, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 3 раза становился обладателем кубка чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

Подготовила Варвара Айрапетян