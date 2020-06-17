Главы МИД Китая и Индии договорились решить ситуацию на границе

Глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в среду в ходе телефонного разговора договорились справедливо решить сложную ситуацию на границе, которая значительно обострилась в последнее время, говорится в заявлении МИД КНР.

"Стороны договорились справедливо решить сложную ситуацию на границе, вызванную столкновением в долине реки Галван", - говорится в сообщении китайского МИД.

Отмечается, что стороны также условились в равной степени соблюдать договоренности, достигнутые в ходе встречи 6 июня между командиром индийского 14-го корпуса генерал-лейтенантом Хариндером Сингхом и командующим Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майором Народно-освободительной армии Китая Лю Линем.

Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, вечером 15 июня в районе реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх.