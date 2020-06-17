В Акунке будут реализованы три субвенциальные программы

В рамках субвенциальных программ, осуществляемых правительством Армении в общине Акунк Гегаркуникской области, в этом году будут заасфальтированы отдельные участки двух улиц, основан Зал для проведения церемоний и благоустроен сквер во дворе Дома культуры. Как сообщили «Арменпресс» в отделе программ развития, туризма и анализа администрации Гегаркуника, предварительная общая стоимость программы асфальтирования участков улиц Акунка и Шаумяна составляет 13 млн 159 000 драмов, 60% или 7 млн 895 000 драмов выделяет правительство Армении, 5 млн 263 000 драмов - муниципалитет Акунка. Предварительная общая стоимость программы по благоустройству сквера во дворе Дома культуры Акунка составляет 12 млн 736 000 драмов, 45% или 5 млн 731 000 драмов выделяет правительство, 55% или 7 млн драмов - муниципалитет Акунка. Общая стоимость программы по созданию Зала для проведения церемоний Акунка составляет 9 млн 300 000 драмов, 45% или 4 млн 185 000 драмов выделяет правительство, 55% или 5 млн 115 000 драмов -муниципалитет Акунка.

Конкурс строительных работ будет объявлен в ближайшее время. Согласно информации, полученной из администрации общины Акунк, будут заасфальтированы часть улицы Барекамутюн протяженностью в 246 метров, часть улицы Шаумяна протяженностью в 120 метров. В сквере во дворе Дома культуры будут установлены бордюры и памятные камни, скамейки, плитка. Зал церемоний будет в Доме культуры. В рамках выделенной суммы здесь планируется провести и работы по внутренней отделке и реконструкции.

Хосров Хлгатян