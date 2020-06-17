ООН и ВОЗ пандемию считают следствием беспощадного уничтожения природы

Пандемии, подобные COVID-19, являются результатом уничтожения природы человечеством. К такому выводу пришли специалисты ООН и ВОЗ, отметив, что мир на протяжении десятилетий игнорировал действительность. Как передает «Арменпресс», об этом пишет “The Guardian”.

Незаконная торговля дикими животными, а также уничтожение лесов и других девственных территорий приводят к многочисленным заболеваниям. Согласно оценкам ООН и ВОЗ, в будущем пока не будет прекращено грубое уничтожение природного мира, могут быть вспышки и более смертельных заболеваний.

В начале июня эксперты экологического сектора ООН отметили, что Covid-19 – “сигнал человечеству о помощи”, и что нынешнее экономическое мышление не осознает, что богатство человечества зависит от здоровья природы. Основной причиной заболеваний, передающихся человеку от диких животных, является уничтожение природы, резкое развитие сельского хозяйства и животноводства, а также торговля и потребление диких животных с высоким риском заражения.

ООН и ВОЗ призывают страны применять законы, предотвращающие уничтожение природы, неконтролируемую незаконную торговлю и потребление диких животных со стороны общества.