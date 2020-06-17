В Сирию вылетела 5-я группа, осуществляющая гуманитарную миссию

В Сирию вылетела уже 5-я группа, осуществляющая гуманитарную миссию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гуманитарного разминирования и экспертизы.

“Наша очередная группа, состоящая из саперов и врачей, при поддержке российских коллег вылетела в Алеппо, и до октября будет осуществлять там свою миссию. Согласно международным стандартам противоминных действий, саперы 5-й группы, пройдя учебную подготовку, начнут полевые работы”, - говорится в сообщении центра.

Саперы и врачи 4-й группы, осуществляющей гуманитарную миссию, несмотря на то, что прошли тестирование COVID-19 в Сирии, получив отрицательные результаты, вернулись в Армению, согласно решению коменданта пройдут в Армении 14-дневный ккарантин.