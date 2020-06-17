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Президент Белоруссии принял приглашение присутствовать на параде Победы

Президент Белоруссии принял приглашение присутствовать на параде Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, сообщил посол России в республике Дмитрий Мезенцев. Передает РИА Новости.

Он также выразил благодарность белорусскому лидеру за готовность принять участие в торжествах.

На этой неделе в Россию прибыли военные из 12 стран — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Вместе с российскими коллегами они пройдут маршем на Красной площади.

Весной Владимир Путин принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. Девятого мая прошли только авиационные части и праздничные салюты. Позже для полноценного празднования была выбрана дата 24 июня.

Как ожидается, в параде примут участие более 13 тысяч военных, будут задействованы 234 единицы современной и исторической наземной военной техники.


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