Премьер-министр Армении на пост члена КРОУ предложил кандидатуру Камо Саркисяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на вакантную должность члена Комиссии по регулированию общественных услуг предложил кандидатуру Камо Саркисяна. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании НС Армении 17 июня заявил вице-спикер Ален Симонян.

“Премьер-министр Армении на вакантную должность члена Комиссии по регулированию общественных услуг предложил кандидатуру Камо Саркисяна”, - представил Симонян.

Камо Саркисян родился в 1976 году в городе Беслан Российской Федерации. Он окончил Ереванский государственный институт народного хозяйства, получив квалификацию инженера-экономиста.

С 31 мая 2019 г. по 31 мая 2020 года он работал в Комиссии по регулированию общественных услуг. В 2018 - 2019 годах Камо Саркисян был заместителем председателя Комитета по водным ресурсам Министерства энергетической инфраструктуры и природных ресурсов Республики Армения, затем исполняющим обязанности председателя комитета.

Норайр Шогикян