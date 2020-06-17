Армен Саркисян встретился с исполнительным директором МЦ “Измирлян” Арменом Чарчяном

С целью обсуждения возможностей предотвращения и преодоления эпидемии коронавируса в республике президент республики Армен Саркисян продолжает проводить встречи с представителями сферы здравоохранения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент сегодня встретился с исполнительным директором одного из крупных медицинских учреждений страны - Медицинского центра “Измирлян” Арменом Чарчяном.

На встрече речь шла о возможностях профилактики эпидемии, и о возможных решениях в этом контексте, о проблемах в системе здравоохранения. Директор медцентра представил президенту сведения о мероприятиях, проводимых в их медцентре, представил свои подходы и предложения по преодолению эпидемии.

Отметив важность противостояния проблеме, собеседники сошлись во мнении, что стратегия, касающаяся сферы, с четкими ориентирами развития и прогнозами, поможет в дальнейшем быть более готовыми к подобным эпидемиям. Они подчеркнули, насколько важно выйти из сложившейся ситуации с минимальными, как человеческими, так и экономическими потерями. Президент отметил, что необходимо приложить все усилия и ресурсы для преодоления ситуации совместными, объединенными усилиями.