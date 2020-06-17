Я человек слова: Кочарян ответил на интересующий судью вопрос

В апелляционном уголовном суде судья Арсен Никогосян в ходе судебного заседания задал Роберту Кочаряну несколько интересующих его вопросов в связи с ходатайством личной гарантии бывших премьер-министров.

Как сообщает «Арменпресс», судья поинтересовался, могут ли бывшие премьер-министры Армении Вазген Манукян, Хосров Арутюнян и Карен Карапетян, а также бывший премьер-министр Арцаха Анушаван Даниелян повлиять и гарантировать надлежащее поведение.

Судья отметил, что для него важно понять, что отношения между Кочаряном и гарантами таковы, что второй президент Армении учтет их мнение и их гарантию.

Кочарян сказал, что между ними сформированы отношения давности десятилетий, они поддерживались до самого ареста, поэтому ему не безразличны их мнения.

“Для меня большая ответственность, какое поведение я проявлю, и какой общественный резонанс это возымеет”, - сказал Кочарян.

Второй президент отметил, что как со стороны сторонников, так и тех людей, которые его не принимают, есть сформировавшееся мнение, что он человек, сдерживающий свое слово, и он никогда не избегал ответственности.

С предложением об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна выступили бывшие премьер-министры Армении Вазген Манукян, Хосров Арутюнян и Карен Карапетян, а также бывший премьер-министр Арцаха Анушаван Даниелян. Однако судья суда общей юрисдикции Еревана Анна Данибекян отклонила ходатайство об изменении меры пресечения в отношении второго президенту по личному поручительству.

Кочарян находится под арестом с 25 июня 2019 года. 28 апреля 2020 года Кочарян был переведен в медицинский центр “Измирлян” для прохождения обследования и 12 мая 2020 года он был прооперирован.

29 мая Административный суд удовлетворил иск адвоката Кочаряна Арама Орбеляна, согласно которому до окончания эпидемии COVID-19 Кочарян должен оставаться в МЦ “Измирлян”.