Народы, простирающие корни мира: статья “Christian Science Monitor” о демократии в Армении

Переоформление принципов безопасности в Армении и ростки мира, проросшие в результате ненасильственной бархатной революции, находятся в центре внимания авторитетных международных организаций и СМИ. “The Christian Science Monitor” в обширной статье коснулся формулировок об Армении в Индексе глобального мира.

“В более половине стран мира более низкий уровень убийств, чем 12 лет назад, более половины сократили свои военные расходы. За последние пять лет число смертей от терроризма сократилось наполовину. Тем не менее, беспорядки и всеобщие забастовки набрали большой размах во всем мире. За прошедший год в 96 странах была проведена по крайней мере хотя бы одна насильственная акция протеста. Прогресс Армении в основном связан с ненасильственной бархатной революцией 2018 года, страна восстановила демократию, затем избрала премьер-министром журналиста Никола Пашиняна. Он из того типа лидеров, которые говорят: “Я верю, что наши граждане своим поведением могут перевернуть горы”. Однако его ключевой позицией было расширение и трансформация концепции безопасности”, - по свидетельству Арменпресс пишет “The Christian Science Monitor”.

В статье, опубликованной редакционным советом издания, отмечается, что Никол Пашинян не смотрит на безопасность через военную призму. Он рассматривает безопасность с точки зрения искоренения коррупции, улучшения верховенства закона, формирования органов местного самоуправления, диверсификации экономики и торговых связей Армении. Согласно одному из показателей, с момента революции уровень тюремного заключения в стране снизился на треть. Пашинян также предпринимает попытки предотвратить столкновение с Азербайджаном. Статья упоминает и Апрельскую войну 2016 года и отмечает, что переговоры, начавшиеся сразу после прихода к власти Пашиняна, прекратили насилие и вызвали надежды на мирное урегулирование. Г-н Пашинян приписывает этот прогресс переломному моменту – “коллективному сознанию нашего народа в ходе революции 2018 года”. В Евразийском регионе часто бывают лидеры, которые рассматривают демократию как угрозу национальной безопасности, в то время как возрождение демократии в Армении повысило ее безопасность. Это также повысило рейтинг страны еще на двух уровнях глобальной рейтинговой таблицы - свободы и сдерживания коррупции. Мир - это положительная сила, которая измерима. Когда целый народ, такой как народ Армении, встает на ноги, чтобы принять его, мир по этому поводу замечает: “Еще одна гора сдвинута с места”, - отмечается в статье.