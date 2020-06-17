20 июня состоится чартерный рейс Киев-Ереван-Тегеран

Посольство Ирана в Украине совместно с украинской авиакомпанией “SkyUp” 20 июня в 15:00 организует чартерный рейс для перевозки граждан Ирана по маршруту Киев-Ереван-Тегеран.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Украине.

“В самолете будет ограниченное количество мест и для возвращающихся в Армению граждан Армении. С целью обеспечения карантинных мероприятий в Армении билеты будут продаваться только на основании списков, составленных консульским отделом посольства Армении”, - отмечают в посольстве.

Информация о стоимости билета, имеющихся посадочных местах и месте покупки будет опубликована дополнительно.

20 июня в случае сбора требуемого количества пассажиров состоится также чартерный рейс Киев-Ереван-Киев, который станет уже 6-м чартерным рейсом.

С 1 марта на родину вернулись около 63 000 граждан Армении.

Лилит Демурян