Парламентская фракция “Процветающая Армения” желает обратиться в Конституционный суд

Парламентская фракция “Процветающая Армения” хочет обратиться в Конституционный суд для выяснения, насколько правомерно решение правительства о введении запрета на проведение собраний в дни чрезвычайного положения.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала член фракции Ивета Тоноян.

“После сбора подписей депутатов в необходимом количестве мы обратимся в Конституционный суд для оспаривания правомерности решения, связанного с организацией собраний в условиях чрезвычайного положения”, - сказала Тоноян.

Она отметила, что голосов депутатов их фракции недостаточно для обращения в КС, поэтому в вопросе сбора подписей они обратились к фракции “Просвещенная Армения”.

Согласно решению правительства Армении, во время объявленного в Армении чрезвычайного положения запрещено проведение митингов и участие в них.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Норайр Шогикян