Началось 21-е мероприятие по нейтрализации экономических последствий COVID-19

Комитет государственных доходов сообщает, что началось 21-е мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса (установлено постановлением правительства Армении от 15.06.2020 г. решением номер 963-Л).

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении, цель 21-го мероприятия - содействие тем налогоплательщикам, которые в марте, апреле и мае 2020 г. сохранили рабочие места (имели от 2 до 100 работников), в то же время, в мае 2020 года фонд доходов, рассчитанных по линии сотрудников, не уменьшился, или же было сокращение не более 5 человек.

Бенефициарами мероприятия могут являться те субъекты, у которых:

Число сотрудников в мае 2020 года превышало число задекларированных сотрудников за март и апрель

В мае 2020 года величина исчисленных доходов по работникам превышала (или была равна) 95% от рассчитанной в марте и апреле суммы доходов.

Стоит отметить, что численность работников в марте, апреле и мае 2020 года и величина последних доходов будут исчисляться на основе данных, отраженных ежемесячными расчетами подоходного налога и социального платежа в соответствующие отчетные периоды.

1) Расчет за март 2020 года будет считаться расчетом, представленным в налоговый орган до 30 апреля 2020 года включительно

2) Расчет за апрель 2020 года будет считаться расчетом, представленным в налоговый орган до 31 мая 2020 года включительно

3) расчет на май 2020 года будет считаться расчетом, представленным в налоговый орган до 30 июня 2020 года включительно

Рассчитанные доходы будут считаться суммой следующих доходов, отраженных в вышеуказанных расчетах:

Зарплата и приравненные к ней другие выплаты (колонка 1.6)

Оплата труда по гражданско-правовым договорам (колонка 1.7)

Прочая налоговая база (кроме пособий) (колонка 1.8)

Сумма вычета налоговой базы (столбец 1.9)

Численность работников будет определяться численностью работников, обеспечивших перечисленные доходы (больше нуля).

Комитет информирует, что налогоплательщики, удовлетворяющие вышеуказанным условиям и признанные бенефициарами, в течение одного рабочего дня, следующего за днем представления ежемесячного расчета подоходного налога и социального платежа за май 2020 года, получат от электронной системы представления отчетов КГД на свою личную страницу уведомление о том, что они являются бенефициарами мероприятия.

Получившие уведомление налогоплательщики могут через ту же систему до 10 июля 2020 года включительно представить заявление (код “cw”) для получения единовременного гранта.

С целью своевременного получения денег комитет предлагает при заполнении заявлений обратить внимание на следующее:

1) Банковский счет должен принадлежать налогоплательщику, являющемуся бенефициаром

2) В заявлениях не должны быть указаны уже закрытые счета

3) Перед отправкой заявлений еще раз проверить правильность банковского счета (знаков).