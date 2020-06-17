ИОБПП представил основные санитарно-гигиенические требования к организациям общественного питания

Инспекционный орган по безопасности продуктов питания Армении представил основные санитарно-гигиенические требования к организациям общественного питания, обусловленные эпидемией COVID-19. «Арменпресс» представляет эти требования.

Сотрудники должны носить маски надлежащим образом, прикрыв нос и рот;

На столах должны быть дезинфицирующие средства для рук;

Необходимо два раза в день термометрировать работников, записывать результаты в предусмотренную для этого книгу;

Данные о клиенте с температурой следует зарегистрировать и сообщить в Инспекционный орган здравоохранения и труда Армении;

У входов в заведение, на кухне и в туалетах должны быть емкости с дезинфицирующими средствами, салфетки, мусорные баки, выделенные для масок и перчаток;

Работы по дезинфекции общих территорий должны проводиться два раза в день, делая соответствующую запись в реестре дезинфекции;

Между посетителями, сидящими за разными столами, нужно сохранять расстояние не менее 1,5 м;

За одним столом не может быть более 5 человек;

Запрещается одновременное присутствие и обслуживание более 10 клиентов клиентов на территории в 20 кв / м.

Запрещается пользование кальяном.