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Армен Саркисян поздравил президента Исландии по случаю Национального праздника

Армен Саркисян поздравил президента Исландии по случаю Национального праздника

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Исландия Гудни Йоханнессону в связи с Национальным праздником страны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент республики, в частности, отметил, что Армения придает важность развитию взаимовыгодного сотрудничества и дружественных отношений с Исландией как на двусторонней, так и на многосторонней площадках.

Президент Саркисян пожелал Гудни Йоханнесону крепкого здоровья и всех благ, а дружественному народу Исландии - мира и благоденствия.


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