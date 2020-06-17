Армен Саркисян поздравил президента Исландии по случаю Национального праздника

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Исландия Гудни Йоханнессону в связи с Национальным праздником страны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент республики, в частности, отметил, что Армения придает важность развитию взаимовыгодного сотрудничества и дружественных отношений с Исландией как на двусторонней, так и на многосторонней площадках.

Президент Саркисян пожелал Гудни Йоханнесону крепкого здоровья и всех благ, а дружественному народу Исландии - мира и благоденствия.