Возвращающиеся граждане Армении и после сентября смогут онлайн регистрировать своих первоклассников

Родители первоклассников, находящихся за рубежом, в течение всего года будут иметь возможность регистрировать своих детей в школах Армении.

Об этом на пресс-конференции в зале «Арменпресс» сказала заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян.

“Система не закроется в течение всего года, поскольку право ребенка на образование должно быть реализовано в любой момент. На данный момент родители имеют право онлайн регистрировать детей до сентября, затем, если будут случаи возвращения в Армению в течение года и необходимости регистрации ребенка в какой-либо школе, то система будет работать и предоставиться такая возможность”, - отметила Андреасян.

Во всех тех общинах республики, где есть 1 и более школ, прием первоклассников осуществляется посредством электронной системы. Уже получены заявки родителей 22 150 детей.

Лилит Демурян