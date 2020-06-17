В Апелляционном суде продолжится рассмотрение апелляции о мере пресечения в отношении Кочаряна

В Апелляционном уголовном суде под председательством судьи Арсена Никогосяна 17 июня в 13:00 продолжится рассмотрение апелляции адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна на решение суда общей юрисдикции Еревана об отклонении ходатайств об изменении меры пресечения в отношении второго президента.

Об этом «Арменпресс» стало известно из сообщения группы защиты Кочаряна.

На судебном заседании 15 июня апелляционные жалобы представил адвокат Кочаряна Ованнес Худоян. Затем заседание было отложено, поскольку на заседании не присутствовал адвокат Кочаряна Рубен Саакян, который также должен был представить свою апелляционную жалобу. Кроме того, потерпевшая сторона не получила апелляций, поэтому аппарат судьи Арсена Никогосяна предоставит потерпевшей стороне их копии.

Кочарян находится под арестом с 25 июня 2019 года. 28 апреля 2020 года Кочарян был переведен в медицинский центр “Измирлян” для прохождения обследования и 12 мая 2020 года он был прооперирован.

29 мая Административный суд удовлетворил иск адвоката Кочаряна Арама Орбеляна, согласно которому до окончания эпидемии коронавируса Кочарян должен оставаться в МЦ “Измирлян”.