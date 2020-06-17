В Арцахе подтверждено 12 новых случаев COVID-19, летальных исходов нет

В Арцахе подтвержден 91 случай COVID-19, 54 из которых вылечились.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

В общей сложности в Арцахе протестировано 1 467 человек, есть 94 изолированных человека. Таким образом, подтверждено 12 новых случаев коронавирусной болезни. Все они из Гадрутского района, из одного очага.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Арцахе 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июня 2020 года, продлен еще на 30 дней - с 22:00 11 июня 2020 года, до 22:00 11 июля 2020 года включительно.

Лилит Демурян