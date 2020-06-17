Депутат обратилась в полицию в связи с инцидентом, произошедшим с журналистами перед зданием СНБ

Депутат от фракции “Мой шаг” Гаяне Абраамян на своей странице в Facebook коснулась инцидента с журналистами, произошедшего 16 июня у здания Службы национальной безопасности. Как сообщает «Арменпресс», Гаяне Абрамян, которая долгие годы работала журналисткой, написала, что в результате действий полиции у здания СНБ в давке пострадали журналисты, было воспрепятствование профессиональной работе журналистов, что недопустимо, хотя и не было никаких намерений или специальных действий, направленных против журналистов.

“Я приношу свои извинения всем моим пострадавшим бывшим коллегам. Надеюсь на их понимание, поскольку в эти дни чрезвычайного положения, обусловленного эпидемией, и журналисты, и полиция осуществляют свою службу в крайне напряженных условиях, ставя под угрозу свое здоровье и свою жизнь.

Сегодня я обращусь в полицию для выяснения всех деталей и необходимости проведения служебного расследования”, - написала Абрамян.

Депутат призвала полицию в любой ситуации, даже в самых напряженных условиях не препятствовать деятельности журналистов, более того, создать условия для безопасного осуществления их журналистской службы.

16 июня, после выхода лидера партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна из следственного департамента СНБ, на улице начался некий беспорядок. В это время сотрудники полиции, составив стенку, начали оттеснять граждан и журналистов. В результате пострадали несколько представителей СМИ, пропало устройство одного из сайтов, обеспечивающее прямой эфир.

Журналисты, освещающие события у здания Службы национальной безопасности, выразили недовольство действиями полиции.

Полиция Армении заявила, что по поручению начальника полиции инцидент, вызвавший обеспокоенность, будет изучен.