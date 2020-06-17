Никол Пашинян поздравил премьер-министра Исландии по случаю Национального праздника страны
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Исландии Катрин Якобсдоуттир по случаю Национального праздника. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.
В послании говорится:
“Ваше Превосходительство!
Горячо поздравляю Вас и народ Исландии с Национальным праздником Республики Исландия!
Армения полна надежд, что конструктивный диалог с Исландией послужит основой для выявления сфер, представляющих взаимный интерес, и развития сотрудничества между нашими странами.
Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и всех благ, а дружественному народу Исландии - прогресса и благоденствия”.
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