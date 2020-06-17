Ежегодно 17 июня отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Он призван повысить осведомленность общественности о международных усилиях по борьбе с опустыниванием. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство окружающей среды Армении․

“Этот день предоставляет уникальную возможность напомнить всем, что ситуации нейтральной деградации земель можно достичь решением проблем посредством широкого участия общин и сотрудничества на всех уровнях.

Согласно 12 решению конференции сторон 3/COP Конвенции ООН “О борьбе с опустыниванием” “Нейтральная деградация земель – это состояние, когда качество и количество земельных ресурсов, необходимое для обеспечения экосистемных функций и услуг и повышения продовольственной безопасности, остается стабильным или растет в соответствии с установленными временными и пространственными масштабами и экосистемами”.

В этом году Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой посвящен изменению отношения общества к основному фактору, способствующему опустыниванию и деградации земель - неуклонному росту производства и потребления ресурсов человеком”, - говорится в сообщении министерства.