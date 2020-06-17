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Обнаружен пропавший мужчина

Обнаружен пропавший мужчина

16 июня в 23:18 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение от мужчины, что его отец находится на территории, прилегающей к дороге Раздан-Анкаван, и не может четко объяснить свое местонахождение, необходима помощь спасателей для организации поисковых работ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Котайкского областного спасательного управления СС МЧС.

В результате поисков на 5-ом км автодороги Раздан-Анкаван возле теплиц был обнаружен Гурген Г. (1955 г. р.). Спасатели перенесли его к машине скорой помощи.

Мужчина был госпитализирован в МЦ Раздана, затем перевезен в университетскую больницу № 1 Еревана, где врачи оценили его состояние как стабильное.


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