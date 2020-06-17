В Армении подтверждено 544 новых случая COVID-19: выздоровели 243 человека, погибли 9

По состоянию на 11:00 17 июня в Армении подтверждено 18 033 случая коронавирусной болезни, 6 814 больных выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 10 818 пациентов. Всего было проведено 87 600 тестов. Выявлено 544 новых случаев заражения, 243 пациента выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине коронавируса зарегистрировано 302 летальных исхода (увеличились еще на 9).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что погибшие пациенты были мужчины 72, 59, 42 лет и женщины 64, 69, 80, 72, 67, 68 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано еще 3 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 99.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Лилит Демурян