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ВОЗ назвала "научным прорывом" британское исследование о лечении COVID-19

ВОЗ назвала "научным прорывом" британское исследование о лечении COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала "научным прорывом" результаты британского клинического исследования RECOVERY, согласно которым использование кортикостероида дексаметазона позволяет снизить смертность среди пациентов с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом (COVID-19). Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении официального представителя ВОЗ Фаделы Шаиб, сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС.                     “Это прекрасные новости, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, а также многочисленные британские больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в этот направленный на спасение жизней научный прорыв".- заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.       

По словам руководящего исследованием профессора Оксфордского университета Питера Хорби, дексаметазон стал "первым лекарством, продемонстрировавшим улучшение показателей выживаемости при COVID-19". Хорби считает, что препарат должен быть незамедлительно включен в используемые в мире протоколы лечения коронавирусной инфекции.


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