Стартует онлайн-турнир, посвященный Дню рождения Тиграна Петросяна

Стартует онлайн-турнир в честь Дня рождения Тиграна Петросяна (17 июня 1929 года), организованный Федерацией шахмат Армении.

Как передает «Арменпресс», 17-го июня в 13:00 в турнире, организованном на сайте lichess.org, примут участие шахматисты до 18 лет, независимо от рейтинга и спортивного разряда. Турнир пройдет в формате “3 минуты + 1 сек.”. Победитель турнира будет награжден золотой медалью “Тигран Петросян”, а второй и третий призеры - серебряными медалями “Тигран Петросян”.

Призы получат и юные шахматисты, занявшие 4-е и 5-е места.

Подготовила Варвара Айрапетян