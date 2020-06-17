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В 2019 году за сцены религиозной дискриминации и насилия две телекомпании были наказаны НКТР

В 2019 году за сцены религиозной дискриминации и насилия две телекомпании были наказаны НКТР

В прошлом году две телекомпании в Армении за сцены религиозной дискриминации и насилия Национальной комиссии по телевидению и радио были наказаны, однако, одна из них, опротестовала решение. Как передает «Арменпресс», об этом в НС сказал председатель НКТР Тигран Акопян, отвечая на вопросы депутатов.

“В прошлом году впервые в истории комиссии две телекомпании были наказаны за сцены религиозной дискриминации и насилия. Впервые мы применили существующую в законодательстве норму. Одна из них - областная телекомпания, другая - республиканская. Одна телекомпания признала свою вину, другая обратилась в суд с административным иском и обжалует наше решение”, - сказал Акопян.

По его словам, это подтверждает его утверждение, что обосновать критерий сцены насилия и предъявить наказание телекомпаниям довольно сложно.

Анна Григорян


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