Премьер-лига возобновляется: игры, предстоящие сегодня

09:36, 17 Հունիս, 2020

Английская Премьер-лига возобновляется после трехмесячного перерыва.

Как передает «Арменпресс», игры Премьер-лиги после 100-дневного перерыва пройдут без зрителей. В начале встреч присутствующие минутой молчания почтят память жертв коронавируса. А на футболках футболистов в первых 12 играх вместо их имен будет надпись “Black Lives Matter”.

На данный момент лидер Премьер-лиги - “Ливерпуль” с 82 очками. За ним следует “Манчестер Сити” с 57 очками и замыкает тройку “Лестер Сити” с 53 очками.

В Премьер-лиге 17-го июня состоятся следующие матчи:

“Астон Вилла” - “Шеффилд Юнайтед” - 21:00

“Манчестер Сити” - “Арсенал” - 23:15

Подготовила Варвара Айрапетян