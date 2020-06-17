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Европейские индексы выросли - 16-06-20

Европейские индексы выросли - 16-06-20

МОСКВА, 17 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 3.39% и составил 12315.66 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.84% и составил 4952.46 пункта, британский FTSE вырос на 2.94% и составил 6242.79 пункта, а российский RTSI вырос на 1.73% и составил 1242.72 пункта.


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