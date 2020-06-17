В Армении будет Национальный центр кибербезопасности

В последнее время объем электронной торговли в Армении увеличился почти в три раза, электронные платежи увеличились в 2-3 раза. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал заместитель министра высокотехнологичной промышленности Армении Степан Цатурян, добавив, что они провели опрос среди компаний, пытаясь выяснить объемы. Увеличение в основном связано с перемещением многих процессов, обусловленных совместным кодом, на онлайн-платформу.

“Исходя из ситуации, когда были ограничения на передвижение, значительная часть граждан, которые до этого не использовали технологии, начали использовать интернет, осуществлять онлайн-торговлю, получать онлайн информацию, активизироваться в социальных сетях, получать больше информации. Таким образом, за короткий промежуток времени многие улучшили свои навыки пользования цифровыми инструментами. Нужно отметить, что чем больше процессов переходит на онлайн-платформу, тем больше возрастает проблема доверия рядового гражданина - насколько я уверен, что выплата была произведена, насколько я уверен, что мои данные были заполнены, получил ли ответную информацию или не получил и т.д.”, - сказал замминистра.

С какими проблемами сталкиваются граждане с увеличением электронных процессов и какие вопросы поднимаются? Степан Цатурян отметил, что в основном в онлайн-процессах - электронная торговля. Вопросы, возникшие на пути удовлетворения жизненных потребностей - как пользоваться системой, как совершить оплату, как получить товар.

“По инициативе министра состоялась встреча с компаниями, занимающимися электронной торговлей, поскольку наши граждане получают предлагаемые ими услуги. Можно сказать, что есть проблемы с платежными системами, с доставкой товара”, - сказал он. Заместитель министра подчеркнул, что их основная цель заключается в том, чтобы платежные системы были более динамичными и стали доступны населению. Сейчас ведутся работы, чтобы для международных электронных платежных систем Армения могла стать более привлекательной, и эти компании пришли бы к нам и предоставляли свои услуги в Армении. Степан Цатурян отметил, что в этом направлении есть сдвиг, ведутся активные переговоры, для переговорного этапа необходимо определенное время.

“В то же время скажу, что параллельно с активизацией процессов на онлайн-платформе существует проблема, связанная с кибербезопасностью. Технологии развиваются, риски растут, увеличивается число находчивых людей, которые мошенническим путем пытаются получать деньги. Все эти проблемы находятся в центре нашего внимания. В новой стратегии нашего министерства четко закреплено, что Армения должна иметь Национальный центр кибербезопасности. То есть у нас будет центр, который будет отвечать за вопросы кибербезопасности, там будет образовательное направление и мониторинг действующих систем. Одной из задач центра кибербезопасности станет защита интересов наших граждан в киберпространстве”, - сказал замминистра. Центр кибербезопасности (Cyber security) будет решать проблемы обеспечения безопасности электронных систем. Центр сформирует целостную экосистему, в том числе будут осуществляться мероприятия и программы по переподготовке специалистов, повышению информированности, грамотности.

Министерство направление цифрового образования считает приоритетным. Заместитель министра отметил, что с точки зрения развития цифровых технологий одной из основных задач является развитие инфраструктур, расширение возможностей использования цифрового инструмента, реализация образовательных программ. В этих направлениях разработан ряд программ и мероприятий.

Анна Гзирян