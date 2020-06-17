В полиции изучают инцидент, произошедший с журналистами у здания СНБ

В полиции изучают инцидент, произошедший с журналистами у здания Службы национальной безопасности Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

“Журналисты, освещающие события у здания Службы национальной безопасности, выразили недовольство действиями полиции.

По поручению начальника полиции инцидент, вызвавший обеспокоенность, будет исследован”, - говорится в сообщении.

Управление по связям с общественностью и информации Полиции Армении напоминает, что полиция на территориях массовых мероприятий в целях обеспечения общественного порядка всегда осуществляет соответствующие действия. Ответственные лица предупреждают участников мероприятий об этих действиях, журналистов призывают занимать позиции, которые не препятствовали бы действиям полиции и их собственной работе.

“Уважаемые журналисты, полиция высоко оценивает Ваши профессиональные усилия по предоставлению обществу срочной информации и считает представителей СМИ полноценным партнером в деле обеспечения общественного порядка.

Поэтому мы вновь просим быть внимательными к нашим призывам и в интересах обеспечения общественного порядка, обеспечения безопасности наших граждан и безоговорочного выполнения всех профессиональных обязанностей продолжать партнерские отношения между полицией и СМИ”, - говорится в сообщении полиции.