Газета “Айастани Анрапетутюн”: В Арцахе усиливаются мероприятия по обеспечению безопасности

“Проблема предотвращения эпидемии нового коронавируса, усиления борьбы с ней продолжает оставаться приоритетом властей Арцаха и проявляться в новых направлениях. Чрезвычайная ситуация в стране продлена еще на месяц и по решению коменданта расширены ограничения, с учетом последних случаев заболевания коронавирусом в отдельных населенных пунктах, которые могут стать очагами распространения инфекции. И решение президента Арцаха Араика Арутюняна о создании профессиональной рабочей группы при президенте вполне логично.

На данном этапе группа будет заниматься предупреждением распространения в стране эпидемии нового коронавируса, разработкой и эффективной реализацией мер борьбы. В дальнейшем группа, в состав которой входят ответственные лица медучреждений и сферы здравоохранения, опытные специалисты, в связи с сохранением здоровья населения, выступит с профессиональными предложениями, разработает конкретную программу, направленную на осуществление коренных реформ в системе. Глава Республики Арцах считает нелишним подчеркнуть, что в республике постепенно будет внедряться бесплатное медобслуживание населения, что включено в предвыборную программу президента.

Процесс начат, и руководители соответствующих структур уже приступили к эффективной организации работ”.

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