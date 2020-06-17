Минздрав рассматривает возможности предоставления лекарств пациентам с COVID-19, лечащимся домa

Министерство здравоохранения рассматривает возможности предоставления лекарств, предназначенных для лечения пневмонии пациентам с COVID-19, получающих лечение в домашних условиях. Об этом сказал заместитель генерального секретаря Министерства здравоохранения Армении Ваге Акопян, отвечая на вопрос «Арменпресс», какие лекарства доступны пациентам с диагнозом COVID-19, получающим лечение в домашних условиях.

“Сообщаю, что Министерство здравоохранения в настоящее время рассматривает возможности предоставления учреждениям первичной медико-санитарной помощи Минздрава лекарств для лечения внебольничной пневмонии, утвержденным согласно приказу № 1856-АН от 11.06.2020”, - пояснил Акопян.

Выписка из приказа № 1856-АН от 11.06.2020: взрослым пациентам, не имеющим сопутствующих заболеваний или не имеющим риска возникновения антибиотикоустойчивости, для лечения внебольничной пневмонии в амбулаторных условиях рекомендуется антибиотики первичного доступа - амоксициллин или доксициклин, или контролируемый антибиотик-макролид Азитромицин или Кларитромицин.

Взрослым пациентам, имеющим сопутствующие заболевания (хроническое сердечно-сосудистое заболевание, артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, хроническое респираторное заболевание, иммунодефицитные состояния, онкология и хроническая почечная недостаточность, алкоголизм, наркомания, недоедание, аспления) для лечения внебольничной пневмонии в амбулаторных условиях рекомендуется комбинированная терапия - Азитромицин, Кларитромицин, или Доксициклин, или монотерапия - Фторхинолон Левофлоксацин, Моксифлоксацин.

В Армении есть больные с некоторыми симптомами коронавирусной болезни, в том числе с двусторонней пневмонией, которые не госпитализируются и получают лечение дома. Они покупают лекарства сами, некоторые даже тестируются в платных лабораториях.

На вопрос, собирается ли государство в какой-то мере компенсировать суммы, выплаченные за диагностику и лечение этих лиц, в некоторых случаях это 4 - 5 человек из одной семьи, то есть тратится более 200 000 драмов, Акопян ответил, что в домашних условиях медицинское наблюдение над пациентами с COVID-19 и их родными осуществляется врачом первичной охраны здоровья посредством ежедневных телефонных звонков. Врач проводит домашний визит, чтобы на месте оценить состояние здоровья пациента или контактировавшего с пациентом.

“Согласно медицинским показаниям, в учреждении первичной охраны здоровья, в рамках гарантированных государством бесплатных амбулаторно-поликлинических объемов медицинской помощи проводятся лабораторно-инструментальные диагностические исследования, в том числе общее обследование крови с лейкоформулой, биохимическое исследование крови (глюкоза, аланинаминотрансфераз, аспартатаминотрансфераз, креатинин, протромбиновое время/индекс), рентгенологические исследования легких”, - представил заместитель генерального секретаря министерства.