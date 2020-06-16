Турция разработала планы вторжения в Армению и Грецию

Турция разработала планы вторжения в Республику Армения и Греческую Республику. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет «Jerusalem Post» со ссылкой на секретные документы, опубликованные Nordic Monitor.

Предполагается, что планы были подготовлены Генеральным штабом вооруженных сил Турции как непредсказуемое обстоятельство в связи с событиями в Сирии и сохранением наступательного и сдерживающего потенциала на западном фронте во время передвижения войск.

Презентация под названием «Инструкция по планированию действий вооруженных сил Турции» создана 13 июня 2014 года. Согласно отчету Nordic Monitor, это говорит о том, что план, скорее всего, был обновлен и пересмотрен после некоторых предварительных обсуждений, и план все еще может быть активной.

Документ также включает планы вторжения в Армению. Эта операция названа «TSK Altay Harekât Planlama Direktifi» и датирована 15 августа 2000 года.

Информационный портал сообщил, что документы обменивались по внутренней электронной почте, защищенной высшим командованием Генерального штаба. Они могли случайно просочиться в рамках судебного дела в Анкаре, возбужденного прокурором Сердаром Кошкуном во время расследования неудачного военного переворота против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в июле 2016 года. Все электронные письма Генерального штаба были конфискованы прокуратурой за два месяца до переворота.

Генеральный штаб был встревожен в связи возможной утечкой секретных документов и призвал суд разрешить проверку документов перед их представлением. Однако, похоже, прокуроры проигнорировали эти опасения.