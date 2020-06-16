Министры здравоохранения Армении и Литвы провели переговоры 

Состоялась встреча министров здравоохранения Армении и Литвы Арсена Торосяна и Аурелиуса Вериги в режиме видеоконференции. Во встрече приняли участие официальные лица и эксперты из министерств здравоохранения двух стран. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения, собеседники обсудили возможности двустороннего сотрудничества, в частности, рабочие вопросы, связанные с визитом медицинской команды, прибывающей в Армению из Литвы на этой неделе.

Арсен Торосян поблагодарил руководителей сферы здравоохранения Литвы за поддержку в борьбе с коронавирусной болезнью в Армении, а также за профессиональное сотрудничество.

Министр отметил, что даже в условиях принимаемых в стране масштабных мер, отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Он выразил уверенность, что опыт медицинской команды из Литвы окажет большую помощь в преодолении коронавирусной болезни в нашей стране.

«Эта миссия является важным выражением дружбы между нашими странами», - сказал Арсен Торосян, добавив, что запланированные программы и встречи между сторонами были отложены из-за этой ситуации, но могут возобновиться после окончания эпидемии.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиус Верига подтвердил необходимость отложить встречу в этой ситуации и выразил надежду, что взаимный визит состоится в будущем.

Аурелиус Верига представил персонал медицинских работников, прибывающих в Армению, их опыт и ожидания, которые может иметь Армения. Министр подчеркнул, что команда добровольцев первоначально участвовала в лечении COVID-19 и может помочь также в организационных вопросах.

Советник министерства здравоохранения Республики Армения по инфекционным заболеваниям Нарина Саркисянц представила показатели коронавируса за последние дни, подходы к лечению, условия госпитализации, процесс назначения лекарств, процедуры лечения на дому и другие подробности. Специалист отметила, что в настоящее время в стране действует около 17 больниц, занимающихся лечением коронавируса.

Аурелиус Верига поблагодарил за обмен информацией и совместные усилия.

Отмечается, что команда специалистов из Литвы - 8 медицинских работников, 3 эксперта, прибудет в Армению 19 июня. В то же время, нашей стране будет переданы медицинские приборы и диагностические тесты.