Количество следящих за соблюдением противоэпидемических правил нарядов удвоится: Пашинян

После заседания комендатуры премьер-министр Никол Пашинян провел брифинг вместе с мэром Еревана Айком Марутяном и руководителем Инспекционного органа продовольственной безопасности Георгием Аветисяном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян отметил, что в рамках объявленного в Республике Армения чрезвычайного положения комендатура увеличивает количество нарядов, чтобы следить за соблюдением противоэпидемических правил. “Мы значительно усилим административный контроль над дисциплиной ношения масок. До настоящего времени эту функцию выполняла полиция, с точки зрения чисто административного производства полиция будет продолжать выполнять ee, но для более эффективного использования полицейских сил их будут сопровождать сотрудники других правительственных учреждений, и в каждом наряде будет сотрудник полиции и представитель другого государственного органа, что позволит нам удвоить количество нарядов”, - сказал Никол Пашинян.

В то же время премьер-министр сообщил, что с завтрашнего дня все граждане Республики Армения при отсутствии удостоверяющего личность документа при себе будут оштрафованы на 10 тысяч драмов. “Начиная с завтрашнего дня, все граждане Республики Армения будут обязаны иметь при себе удостоверяющий личность документ. В ходе оформления административного правонарушения из-за неношения масок возникают проблемы, поскольку у граждан с собой не бывает удостоверяющих личность документов. Это влияет на эффективность процесса. Отсутствие паспорта и неношение масок будут считаться отдельными правонарушениями. Граждане будут оштрафованы на 10 тысяч драмов за отсутствие удостоверяющего личность документа”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает оставаться напряженной. По словам премьер-министра, во время общественных контактов в ходе болезни он никого не заразил. “

”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что ношение масок гарантирует, что вы не заразите других, даже будучи носителем вируса.