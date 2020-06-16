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Пашинян назвал самый большой очаг распространения коронавируса

Пашинян назвал самый большой очаг распространения коронавируса

Крупнейшими очагами распространения коронавируса в Армении являются дворы. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об этом на брифинге 16 июня.

«Самые большие очаги - это дворы, беседки и соседи. Один человек в конкретном здании заражается, затем инфекция начинает распространяться. Наш метод - вести разговор с людьми, мы не можем поставить полицейского рядом с каждым гражданином», - сказал Пашинян.

Премьер-министр еще раз призвал без маски не общаться с людьми, которые не являются членом семьи, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать руки. Пашинян отметил, что со старшими членами семьи также нужно общаться в маске, чтобы не заразить их.


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