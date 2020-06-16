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Пашинян представил подробности о процессе поиска источников дезинформации о коронавирусе

Пашинян представил подробности о процессе поиска источников дезинформации о коронавирусе

Ведется работа по поиску источников слухов о дезинформации о коронавирусе в Республике Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге 16 июня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщив, что по этому вопросу зафиксированы очень интересные факты.

«Когда мы изолировали людей в гостинице «Golden Palace» в Цахкадзоре, некоторые оппозиционные группы распространяли слухи о том, что якобы на самом деле там изолированы не инфицированные люди, а подпольно проходит Всемирный конгресс по вопросам сексуальных меньшинств, поэтому они закрыли гостиницу, чтобы люди не узнали. Потом те же люди использовали ситуацию с коронавирусом против правительства. Член семьи человека, который распространял эту новость, недавно заразился коронавирусом», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что в Армении нет никакой информации о коронавирусе, которую гражданин Республики Армения не знает.


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